Ein Wissenschaftler hält eine Mopsfledermaus (Symbolbild).
Ein Wissenschaftler hält eine Mopsfledermaus (Symbolbild).
Freiberg
Freiberg: Fachleute tauschen sich über Fledermäuse aus
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Am 15. November kommen Enthusiasten und Experten des Fledermausschutzes in Freiberg zusammen. Worum geht es da?

Das Treffen widmet sich besonders den Überwinterungsquartieren von Fledermäusen. Ebenso wird ein neuer Leitfaden zur Berücksichtigung von Fledermäusen und Vögeln bei Gebäudesanierung und -abbruch vorgestellt. Veranstalter der Tagung sind der Landesverband des Nabu Sachsen, die TU Freiberg und die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt....
