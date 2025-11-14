Freiberg: Fachleute tauschen sich über Fledermäuse aus

Freiberg
Am 15. November kommen Enthusiasten und Experten des Fledermausschutzes in Freiberg zusammen. Worum geht es da?
Das Treffen widmet sich besonders den Überwinterungsquartieren von Fledermäusen. Ebenso wird ein neuer Leitfaden zur Berücksichtigung von Fledermäusen und Vögeln bei Gebäudesanierung und -abbruch vorgestellt. Veranstalter der Tagung sind der Landesverband des Nabu Sachsen, die TU Freiberg und die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.