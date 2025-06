Freiberg: Feuerwehr löscht brennenden Baum

Unbekannte hatten offenbar trockene Nadeln angezündet. Das Feuer drohte auf die Wiese überzugreifen.

Freiberg.

Einen brennenden Baum musste die Feuerwehr am späten Donnerstagnachmittag, gegen 17.45 Uhr in Freiberg löschen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte, war im Bereich des Sportplatzes an der Chemnitzer Straße ein brennender Baum gemeldet worden. Unbekannte hatten mit Feuerwerkskörpern offenbar einen Haufen trockene Nadeln unter einer Tanne in Brand gesetzt, teilte die Polizeidirektion Chemnitz weiter mit. Das Feuer griff anschließend auf den Baum über und drohte sich auch auf die umgebende Wiese auszubreiten. Soweit kam es dank des schnellen Eingreifens nicht. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr rechtzeitig gelöscht werden. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zum Brand aufgenommen. (fp)