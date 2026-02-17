MENÜ
Zu einem Wohnungsbrand auf dem Wasserberg rückte die Feuerwehr am Dienstagnachmittag aus.
Bild: M.Schlenkrich
Zu einem Wohnungsbrand auf dem Wasserberg rückte die Feuerwehr am Dienstagnachmittag aus.
Zu einem Wohnungsbrand auf dem Wasserberg rückte die Feuerwehr am Dienstagnachmittag aus. Bild: M.Schlenkrich
Freiberg
Freiberg: Feuerwehr rückt zu Wohnungsbrand auf dem Wasserberg aus
Von Heike Hubricht, Marcel Schlenkrich
Einen Einsatz der Freiberger Feuerwehr gab es am Dienstagnachmittag an der Freiberger Forststraße. Was war geschehen?

Zu einem Einsatz der Freiberger Feuerwehr ist es am Dienstagnachmittag in einem Wohnblock am Forstweg gekommen. Nach ersten Angaben der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 15.45 Uhr alarmiert. Sie rückten mit mehreren Fahrzeugen aus. Die Polizei wurde laut Polizeidirektion Chemnitz über die Rettungsleitstelle Chemnitz gegen 16.30 Uhr...
18:00 Uhr
4 min.
Harter Start bei Erzgebirge Aue: „Ein Wintertransfer muss sofort funktionieren“
Mittelstürmer Vincent Ocansey war der einzige Winter-Neuzugang des FC Erzgebirge Aue.
Vincent Ocansey spielt erst seit vier Wochen bei den Veilchen. Sein Vater hat sich die neue Fußballheimat seines Sohnes angesehen und schwärmt vom Erzgebirge. Der 25-Jährige hatte selbst noch wenig Zeit, sich einzuleben.
Paul Steinbach
18:00 Uhr
8 min.
Mütze auf und rein: Wie ich als Warmduscherin Spaß am Eisbaden bekam
Dünne Studienlage hin oder her, ich meine: Eisbaden macht glücklich.
Kalte Duschen sind mir ein Graus – doch draußen Baden im Winter finde ich schön. Der Weg dahin war lang. Und nur eine spezielle Technik hat ihn möglich gemacht.
Sylvia Miskowiec
16.02.2026
1 min.
Bürger diskutieren: Wird diese Stadt im Erzgebirge wieder zum Dorf?
Über die Zukunft von Olbernhau, hier bei der Aktion „Night of Lights“, soll beim 132. Stadtgespräch diskutiert werden.
Demografischer Wandel in Olbernhau: Die Einwohnerzahl hat sich seit den 1970er-Jahren halbiert. Wie reagiert die Region? Thema beim Stadtgespräch.
Holk Dohle
11.02.2026
1 min.
Erneuter Mülltonnenbrand in Freiberg
An der Silberhofstraße in Freiberg haben Papiertonnen gebrannt.
Die Feuerwehr musste in der Nacht zum Mittwoch in die Silberhofstraße ausrücken.
Marcel Schlenkrich
01.02.2026
1 min.
Freiberg: Zwei Männer bei Polizeieinsatz in leer stehendem Fabrikgebäude vorläufig festgenommen
Einen Polizeieinsatz gab es am Sonntagvormittag in der Berthelsdorfer Straße in Freiberg.
Sieben Polizisten rückten am Sonntag zur Berthelsdorfer Straße in Freiberg aus. Auch ein Hund war dabei. Was war geschehen?
Heike Hubricht, Marcel Schlenkrich
16:00 Uhr
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
Mehr Artikel