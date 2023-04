Freiberg: Feuerwehreinsatz an der Annaberger Straße

Eine Rauchentwicklung in einer Küche eines Wohnhaus an der Annaberger Straße in Freiberg hat am Freitagvormittag ein Großaufgebot von Rettungskräften auf den Plan gerufen. Das bestätigte Doreen Stein von der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage von "Freie Presse". Augenzeugen hatten berichtet, dass eine Frau vor dem Haus medizinisch versorgt...