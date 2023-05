Freiberg: Finissage im Kunstraum "Weingasse vier"

Die Ausstellung "Das Krokodil ist voller Blut" mit Arbeiten von Sina Martina Neuberger im neuen Kunstraum "Weingasse vier" in Freiberg geht ihrem Ende entgegen. Am Samstag, 16 Uhr findet die Finissage statt, kündigt Emilia Krellmann an. Die gebürtige Freibergerin, die jetzt in Dresden wohnt, hat die Ausstellung organisiert. In dem zuvor verwaisten...