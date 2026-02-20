Freiberg: Forscher entwickeln umweltfreundlichere Bierflaschenherstellung

Freiberg
Strom statt Gas: Die Technische Universität Bergakademie testet ein vollelektrisches Schmelzverfahren für Braunglas. Ziel ist Klimaschutz: Laut Forscher lassen sich so bis zu 86 Prozent CO₂ sparen.
Forscher haben ein vollelektrisches Schmelzverfahren für Braunglas weiterentwickelt und im Labor getestet – damit könnten bei der Produktion in Deutschland rund 86 Prozent der CO₂‑Emissionen eingespart werden. Wie die Technische Universität Bergakademie Freiberg mitteilte, wird die Glasschmelzwanne dabei vollständig mit Strom statt mit...
