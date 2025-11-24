Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der „Freie Presse“-Shop in Freiberg bleibt am Mittwoch geschlossen.
Der „Freie Presse“-Shop in Freiberg bleibt am Mittwoch geschlossen.
Freiberg
Freiberg: „Freie Presse“-Shop bleibt am Mittwoch geschlossen
Redakteur
Von Heike Hubricht
Der „Freie Presse“-Shop am Freiberger Obermarkt hat am Mittwoch nicht geöffnet. Die Hotline ist geschaltet.

Der „Freie Presse“-Shop am Obermarkt in Freiberg bleibt am Mittwoch, 26. November, sowie am 3. Dezember wegen einer internen Veranstaltung für die Abonnenten geschlossen. Die Telefon-Hotline, Ruf 0800 8080123, ist wie gewohnt von 7 bis 16 Uhr erreichbar. „Ab Donnerstag sind wir in gewohnter Weise wieder für unsere Kunden da“, so...
