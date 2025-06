Freiberg: Fünfjähriger bei Unfall verletzt

Das Kind war plötzlich auf die Fahrbahn gerannt. Ein Auto konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Freiberg.

Ein fünfjähriges Kind ist bei einem Unfall in Freiberg verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Montag mitteilte, befuhr am Sonntagmittag der Fahrer (65) eines Pkw VW die Chemnitzer Straße aus Richtung Karl-Kegel-Straße in Richtung Bebelplatz. An der Einmündung Lessingstraße musste er sein Fahrzeug zunächst verkehrsbedingt anhalten. Kurz nach dem Anfahren rannte plötzlich ein Kind aus Richtung der Pestalozzistraße auf die Fahrbahn, teilte die Polizei weiter mit. Der 65-Jährige konnte trotz Bremsens und Ausweichens einen Zusammenstoß mit dem Fünfjährigen nicht verhindern. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt der Junge leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. (fp)