In Freiberg wurde am Montag eine Schülerin von einem VW erfasst und leicht verletzt. Bild: Haertelpress
In Freiberg wurde am Montag eine Schülerin von einem VW erfasst und leicht verletzt. Bild: Haertelpress
Freiberg
Freiberg: Fußgängerin (16) an Ampelkreuzung von Auto erfasst
Redakteur
Von Heike Hubricht
In Freiberg wurde eine Schülerin von einem VW erfasst und leicht verletzt. Die Familie sucht Zeugen.Die Polizei sieht den Hergang weitgehend geklärt.

An der Ampel Berthelsdorfer Straße/Dammstraße in Freiberg ist am Montag gegen 6.10 Uhr eine 16-jährige Fußgängerin von einem abbiegenden VW erfasst worden. Der 18-jährige Fahrer bog von der Humboldtstraße nach rechts in die Berthelsdorfer Straße ab. Laut Polizei überquerte die Jugendliche die Straße bei Grün; sie wurde leicht verletzt....
