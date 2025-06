Freiberg hat neue Schnellladesäulen für E-Autos: So funktioniert das „Stromzapfen“

Wer sein E-Auto aufladen will, kann das neuerdings auf dem Parkplatz am Netto-Markt in Neufriedeburg tun. Wie funktioniert es? Was kostet es, und wie lange dauert es?

Freiberg hat vier neue öffentliche Ladestationen für E-Autos. Sie befinden sich am Netto-Parkplatz in Neufriedeburg. Damit entwickelt sich das Ladesystem für E-Autos in Freiberg wieder ein Stück weiter.