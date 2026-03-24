Freiberg: Helfer für Bergstadtfest im Juni gesucht

Bis zu 100.000 Besucher, große Parade: Für das Bergstadtfest sucht die Stadt Helfer. Benötigt werden Kräfte für Auf- und Abbau von Bühnen und Technik.

Für das Bergstadtfest sucht die Stadt Freiberg Helferinnen und Helfer. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, werden für den Zeitraum 23. bis 29. Juni Kräfte für Auf-, Um- und Abbau von Bühnen und Technik sowie für Aufgaben während des laufenden Festes gebraucht. Das 39. Bergstadtfest findet vom 25. bis 28. Juni in der Altstadt statt, die zum...