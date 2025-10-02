Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Von diesem Blumenfahrrad auf der Freiberger Bahnhofstraße wurde das Hinterrad entwendet.
Von diesem Blumenfahrrad auf der Freiberger Bahnhofstraße wurde das Hinterrad entwendet.
Freiberg
Freiberg: Hinterrad von Blumenfahrrad gestohlen
Redakteur
Von Heike Hubricht
Nach einem Hinweis eines Lesers der „Freien Presse“ bestätigt das Quartiersmanagement der Stadt Freiberg: In der Bahnhofstraße wurde an einem Blumenfahrrad das Hinterrad abgebaut und gestohlen.

Bevor die Blumenräder in der Freiberger Bahnhofsvorstadt in die Winterpause gegangen sind, hat Vandalismus eines von ihnen getroffen: Das Hinterrad fehlt. Darauf machte eine Leserin aufmerksam. „Bei meinem Besuch in Freiberg fiel mir entlang der Bahnhofstraße auf, dass ein blumentragendes Fahrrad ohne Hinterrad dasteht. Oft konnte ich mich...
