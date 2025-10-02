Freiberg: Hinterrad von Blumenfahrrad gestohlen

Freiberg
Nach einem Hinweis eines Lesers der „Freien Presse“ bestätigt das Quartiersmanagement der Stadt Freiberg: In der Bahnhofstraße wurde an einem Blumenfahrrad das Hinterrad abgebaut und gestohlen.
Bevor die Blumenräder in der Freiberger Bahnhofsvorstadt in die Winterpause gegangen sind, hat Vandalismus eines von ihnen getroffen: Das Hinterrad fehlt. Darauf machte eine Leserin aufmerksam. „Bei meinem Besuch in Freiberg fiel mir entlang der Bahnhofstraße auf, dass ein blumentragendes Fahrrad ohne Hinterrad dasteht. Oft konnte ich mich...
