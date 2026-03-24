Freiberg: Kesse Taxi-Sprüche am Roten Weg

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Mirko Espig wirbt mit eigenen Sprüchen für ein moderneres Taxi-Image in Freiberg.
Mirko Espig wirbt mit eigenen Sprüchen für ein moderneres Taxi-Image in Freiberg. Fotos: Eckardt Mildner
Die Werbetafel der Taxizentrale Mittelsachsen in Freiberg greift typische Alltagssituationen auf, in denen ein Taxi eine praktische Alternative sein kann.
Die Werbetafel der Taxizentrale Mittelsachsen in Freiberg greift typische Alltagssituationen auf, in denen ein Taxi eine praktische Alternative sein kann. Foto: Eckardt Mildner
Kurz, zugespitzt und gut sichtbar: Die Taxizentrale Mittelsachsen setzt bei ihrer Außenwerbung auf einprägsame Sätze statt auf nüchterne Reklame.
Kurz, zugespitzt und gut sichtbar: Die Taxizentrale Mittelsachsen setzt bei ihrer Außenwerbung auf einprägsame Sätze statt auf nüchterne Reklame. Foto: Eckardt Mildner
Am Bahnhof Freiberg warten Taxis auf Fahrgäste. Die Taxizentrale Mittelsachsen vermittelt Fahrten.
Am Bahnhof Freiberg warten Taxis auf Fahrgäste. Die Taxizentrale Mittelsachsen vermittelt Fahrten. Foto: Eckardt Mildner
Mirko Espig wirbt mit eigenen Sprüchen für ein moderneres Taxi-Image in Freiberg.
Mirko Espig wirbt mit eigenen Sprüchen für ein moderneres Taxi-Image in Freiberg. Fotos: Eckardt Mildner
Die Werbetafel der Taxizentrale Mittelsachsen in Freiberg greift typische Alltagssituationen auf, in denen ein Taxi eine praktische Alternative sein kann.
Die Werbetafel der Taxizentrale Mittelsachsen in Freiberg greift typische Alltagssituationen auf, in denen ein Taxi eine praktische Alternative sein kann. Foto: Eckardt Mildner
Kurz, zugespitzt und gut sichtbar: Die Taxizentrale Mittelsachsen setzt bei ihrer Außenwerbung auf einprägsame Sätze statt auf nüchterne Reklame.
Kurz, zugespitzt und gut sichtbar: Die Taxizentrale Mittelsachsen setzt bei ihrer Außenwerbung auf einprägsame Sätze statt auf nüchterne Reklame. Foto: Eckardt Mildner
Am Bahnhof Freiberg warten Taxis auf Fahrgäste. Die Taxizentrale Mittelsachsen vermittelt Fahrten.
Am Bahnhof Freiberg warten Taxis auf Fahrgäste. Die Taxizentrale Mittelsachsen vermittelt Fahrten. Foto: Eckardt Mildner
Freiberg
Freiberg: Kesse Taxi-Sprüche am Roten Weg
Redakteur
Von Heike Hubricht
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Mit Witz statt Werbefloskeln will die Taxizentrale Mittelsachsen in Freiberg auffallen. Neuerdings laufen auf einer digitalen Tafel am Firmensitz pfiffige Sprüche.

Am Roten Weg in Freiberg fällt neuerdings eine ungewöhnliche Werbung auf. „Stress mit der Freundin? Wir bringen dich zur nächsten Party.“ Mit solchen Botschaften macht die Taxizentrale Mittelsachsen in Freiberg auf sich aufmerksam. Die digitale Werbetafel am Firmeneingang setzt nicht auf schlichte Hinweise, sondern auf kesse Sprüche mit...
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