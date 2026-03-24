Freiberg: Kesse Taxi-Sprüche am Roten Weg

Mit Witz statt Werbefloskeln will die Taxizentrale Mittelsachsen in Freiberg auffallen. Neuerdings laufen auf einer digitalen Tafel am Firmensitz pfiffige Sprüche.

Am Roten Weg in Freiberg fällt neuerdings eine ungewöhnliche Werbung auf. „Stress mit der Freundin? Wir bringen dich zur nächsten Party.“ Mit solchen Botschaften macht die Taxizentrale Mittelsachsen in Freiberg auf sich aufmerksam. Die digitale Werbetafel am Firmeneingang setzt nicht auf schlichte Hinweise, sondern auf kesse Sprüche mit...