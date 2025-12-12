MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Vor der Freiberger Tafel wurde ein Kinderwagen-Fahrradanhänger gestohlen.
Vor der Freiberger Tafel wurde ein Kinderwagen-Fahrradanhänger gestohlen. Bild: Symbolbild/Harry Haertel
Vor der Freiberger Tafel wurde ein Kinderwagen-Fahrradanhänger gestohlen.
Vor der Freiberger Tafel wurde ein Kinderwagen-Fahrradanhänger gestohlen. Bild: Symbolbild/Harry Haertel
Freiberg
Freiberg: Kinderwagen-Fahrradanhänger vor Tafel gestohlen – Mutter bittet um Rückgabe
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während eine Mutter in Freiberg bei der Tafel Lebensmittel holte, verschwand ihr als Kinderwagen genutzter Fahrradanhänger. Nun ermittelt die Polizei.

Vor der Freiberger Tafel an der Friedeburger Straße ist am 5. Dezember ein als Kinderwagen genutzter Fahrradanhänger gestohlen worden. Das bestätigte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Eine 40-jährige Mutter hatte den vierrädrigen Burley-Zweisitzer kurz vor dem Eingang abgestellt, um mit ihrem Kind Lebensmittel abzuholen. Als sie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.12.2025
4 min.
Trump, Clinton, Allen: Neue Fotos in Epstein-Affäre
Im Epstein-Skandal haben US-Kongressabgeordnete erneut Fotos veröffentlicht. (Archivfoto)
Erst zu Beginn des Monats hatten US-Kongressmitglieder Fotos von Jeffrey Epsteins Privatinsel freigegeben. Nun folgen weitere Bilder.
11.12.2025
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
01.12.2025
1 min.
Briefkästen in Freiberg gesprengt
In Freiberg ist es zu einer Sprengstoffexplosion gekommen.
Eine Explosion erschütterte ein Wohnhaus in der Hirtengasse. Schaden: rund 5500 Euro. Der Kriminaldienst ermittelt.
Holk Dohle
20.11.2025
3 min.
Analphabetismus-Ausstellung im „Bunten Haus“ Freiberg: „Es ist meinem Vater peinlich“
Yasmin Elharchani (Foto) bietet im „Bunten Haus“ in Freiberg eine Schreibwerkstatt an.
Das Mehrgenerationenhaus „Buntes Haus“ in Freiberg zeigt eine Ausstellung zu Analphabetismus und bietet eine neue Schreibwerkstatt für Erwachsene an.
Heike Hubricht
12.12.2025
4 min.
„Der Schuss hat sich aus meiner Büchse gelöst“: Brand-Erbisdorfs OB Martin Antonow verursacht schweren Jagdunfall
Martin Antonow ist gern im Wald unterwegs und seit 2012 im Besitz eines Jagdscheins.
Was geschah im Waldstück bei Langenau? Ein 20-jähriger Jagdfreund ist schwer verletzt worden. Sechs Wochen nach dem Unglück in Brand-Erbisdorf ergibt sich langsam ein klares Bild.
Steffen Jankowski
13.12.2025
6 min.
Entscheidende Tage: Was kommt in den Ukraine-Friedensplan?
Für die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten steht ein Spitzentreffen in Berlin an. (Archivbild)
Wie könnte ein Kompromiss im Ukraine-Konflikt aussehen? In Berlin beraten internationale Spitzenpolitiker über Territorien, Sicherheitsgarantien und eingefrorenes russisches Geld.
Mehr Artikel