Freiberg: Kita „Villa Kunterbunt“ stellt sich vor

Die Kindertagesstätte in der Lessingstraße veranstaltet am Montag einen Tag der offenen Tür.

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ in Freiberg wieder einen Tag der offenen Tür. Am Montag, 12. Mai, von 15 bis 17 Uhr öffnet die Einrichtung ihre Pforten. „In dieser Zeit können alle interessierten Gäste das Motto der Kita ,Vielfalt unter einem Dach‘ ganz konkret erleben“, kündigt Birgit...