Nach einem Ladendiebstahl in Freiberg ermittelt die Polizei wegen Diebstahls.
Nach einem Ladendiebstahl in Freiberg ermittelt die Polizei wegen Diebstahls. Bild: Symbolfoto: Elisa Schu/dpa
Nach einem Ladendiebstahl in Freiberg ermittelt die Polizei wegen Diebstahls.
Nach einem Ladendiebstahl in Freiberg ermittelt die Polizei wegen Diebstahls. Bild: Symbolfoto: Elisa Schu/dpa
Freiberg
Freiberg: Ladendieb verletzt Mitarbeiter – Verdacht auf räuberischen Diebstahl
Von Farhad Salmanian
Eskalation im Einkaufsmarkt: Ein Mann soll Lebensmittel gestohlen und bei der Flucht einen Mitarbeiter leicht verletzt haben. Wie er gefasst wurde.

Ein Ladendieb soll am Dienstag bei seiner Flucht in Freiberg einen Mitarbeiter verletzt haben. Mitarbeiter eines Einkaufsmarkts an der Meißner Gasse beobachteten nach Polizeiangaben einen 45‑Jährigen, der unbezahlte Lebensmittel in seinen Rucksack steckte. An der Kasse legte er demnach nur eine Saftflasche aufs Band. Als eine Mitarbeiterin ihn...
