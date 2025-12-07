Freiberg: Landratsamt über Jahreswechsel geschlossen, aber es gibt Ausnahmen

Wer zwischen 24. Dezember und 2. Januar in die Behörde will, steht vor verschlossenen Türen. Nur die Kfz-Zulassungsstellen haben auf.

Freiberg.

Das Landratsamt in Freiberg hat vom 24. Dezember bis 2. Januar geschlossen, teilte die Behörde mit. Ausnahmen bilden die Kfz-Zulassungsstellen in Döbeln, Mittweida und Freiberg sowie die Fahrerlaubnisbehörde. Die Kfz-Zulassungsstellen haben an den drei Standorten am 29. Dezember von 8.30 bis 12 Uhr und 30. Dezember von 8.30 bis 12 sowie von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Für die Fahrerlaubnisbehörde ist eine Online-Terminbuchung erforderlich. Zusätzlich hat das Landratsamt am 7. Januar von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Die Kfz-Zulassungsstellen öffnen um 8.30 Uhr. Auf der Internetseite des Landratsamtes gibt es eine Übersicht zu den Leistungen. (fp)