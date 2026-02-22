Freiberg: Lesetalente konkurrieren um den Sieg – das steht an

Freiberg
Schüler treten beim Vorlesewettbewerb in Freiberg gegeneinander an. Die Veranstaltung findet in der Stadtbibliothek im Kornhaus statt. Was bevorsteht.
Elf Lesetalente aus Freiberg und Umgebung treten am Montag, 23. Februar, beim Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs 2025/26 an. Wie die Stadtverwaltung Freiberg mitteilte, beginnt die öffentliche Veranstaltung um 16 Uhr im Veranstaltungsraum der Stadtbibliothek im Kornhaus. Die Sechstklässler lesen zunächst einen selbst gewählten Text aus...
