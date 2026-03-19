Freiberg: „Mach mit!“ – neue Führung im Mineralienmuseum

Freiberg
Mineralien erkennen, Drusensuche und Experimente: Im Schloss Freudenstein geht es am 28. März auf Entdeckungstour. Anmeldung erforderlich.
Das Mineralienmuseum „terra mineralia“ im Schloss Freudenstein lädt am Samstag, 28. März, zu einer öffentlichen Familienführung „Mach mit!“ ein. Nach Angaben der Veranstalter beginnt der Rundgang um 14.30 Uhr und ergänzt die Winterführung „Nachts durchs Museum“. Auf dem Programm stehen Spiele und Experimente: Familien lösen ein...
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