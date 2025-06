Freiberg: Mann beleidigt Reisende in Bahn

Einsätzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz mussten am Samstagfrüh auf der Strecke von Freiberg nach Chemnitz eingreifen. Ein Mann war im Zug ausgerastet.

Freiberg.

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz mussten am Samstagfrüh in der Erzgebirgsbahn auf der Strecke von Freiberg nach Chemnitz eingreifen. Ein Mann hatte im Zug den Zugbegleiter und Reisende beleidigt, gegen ein Fahrrad getreten und eine Person geschubst. Da er sich nicht beruhigen ließ, stellte der Zugbegleiter die Weiterfahrt am Bahnhof Flöha ein und wartete bis die Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz eingetroffen waren.