Das Landgericht Chemnitz hat einen 46-jährigen Mann nach Randale und Todesdrohung verurteilt.
Das Landgericht Chemnitz hat einen 46-jährigen Mann nach Randale und Todesdrohung verurteilt. Bild: Hubricht
Das Landgericht Chemnitz hat einen 46-jährigen Mann nach Randale und Todesdrohung verurteilt.
Das Landgericht Chemnitz hat einen 46-jährigen Mann nach Randale und Todesdrohung verurteilt. Bild: Hubricht
Freiberg
Freiberg: Mann nach Randale und Todesdrohung zu Haftstrafe verurteilt
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Landgericht Chemnitz verurteilte einen 46-Jährigen zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung und ordnete seine Unterbringung in einer Entzugsklinik an.

Im Fall der Randale in einer Freiberger Tankstelle und der Todesdrohung in einer Wohnung ist die Entscheidung gefallen. Der 46-jährige Angeklagte erhält zwei Jahre Haft ohne Bewährung und wird in einer Entzugsklinik untergebracht. Das Urteil des Landgerichts Chemnitz ist inzwischen rechtskräftig. Das teilte eine Sprecherin des Landgerichts auf...
