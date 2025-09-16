Freiberg: Mann verliert Kontrolle über Auto

Freiberg
Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw wurde ein 52-Jähriger schwer verletzt.
Ein 52-Jähriger ist bei einem Unfall am Montag in Freiberg schwer verletzt worden. Was war passiert? Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, befuhr mittags, gegen 13.40 Uhr ein 60-Jähriger mit einem Pkw Mercedes die Straße der Einheit. Er wollte mit seinem Auto nach links in die Karl-Kegel-Straße abbiegen. Aufgrund...
