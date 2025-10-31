Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Marko Martin las in der Unibibliothek, hier mit Anne Münzner von der Akademischen Buchhandlung.
Marko Martin las in der Unibibliothek, hier mit Anne Münzner von der Akademischen Buchhandlung. Bild: Mildner
Freiberg
Freiberg: Marko Martin liest vor 50 Gästen in der Unibibliothek aus „Freiheitsaufgaben“
Von Heike Hubricht, Eckardt Mildner
Autor und Journalist Marko Martin stellte in Freiberg sein neues Sachbuch vor. Weiter geht es am 10. November in Brand-Erbisdorf mit Ralf Günther.

Autor und Journalist Marko Martin hat Mittwochabend in der Unibibliothek der TU Bergakademie Freiberg vor 50 Gästen aus seinem neuen Sachbuch „Freiheitsaufgaben“ gelesen. Innerhalb der landesweiten Reihe Literaturforum Bibliothek sprach der Reiner-Kunze-Preisträger über unbequeme Freiheit. Seine Rede anlässlich des 35. Jahrestag des...
