Regionale Nachrichten und News
Die Polizei stellte im Fall von gesprayten Graffiti einen Tatverdächtigen in einer Wohnung.
Die Polizei stellte im Fall von gesprayten Graffiti einen Tatverdächtigen in einer Wohnung. Bild: Rehder/dpa
Freiberg: Mehr als ein Dutzend Graffiti in Wahlnacht gesprüht – Tatverdächtiger gestellt
Von Konrad Rüdiger
Kaum waren die Stimmen des ersten Wahlgangs der OB-Wahlen in Freiberg ausgezählt, machte sich ein Duo mit Sprühdosen an einer Fassade zu schaffen. Am Montag wurden weitere ähnliche „Werke“ gezählt.

Freiberg.

Ein 20-Jähriger ist am Sonntagabend als mutmaßlicher Sprayer von mehreren Graffiti in der Freiberger Innenstadt nach einem Zeugenhinweis von der Polizei gestellt worden. Laut Polizei hatte ein Passant den Notruf gewählt, nachdem er gegen 22.50 Uhr in der Jungestraße zwei Unbekannte gesehen hatte. Einer der beiden hatte politisch motivierte Schriftzüge sowie Buchstaben- und Zahlenkombinationen mit lila Farbe an eine Hausfassade gesprüht.

Polizisten sahen nahe der Frauensteiner Straße zwei Männer, die in einem Hauseingang verschwanden. Laut Mitteilung machten die Polizisten „daraufhin das Duo in einer Wohnung des Hauses ausfindig“. Einer der beiden Männer (20) hatte dabei der Polizei zufolge lila Farbe an seiner Bekleidung. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt.

Wie die Chemnitzer Polizeidirektion weiterhin mitteilte, wurden über das Wochenende in der Pfarrgasse, Berggasse, Terrassengasse, Donatsgasse, dem Donatsring sowie der Hornstraße, der Straße Hinter der Stockmühle, dem Dammweg und der Burgstraße mehr als ein Dutzend ähnliche bis zu mehreren Quadratmetern große Graffiti mit lila- und schwarzer Farbe gesprüht. Betroffen seien Stromkästen, Garagen- und Hausfassaden gewesen sowie in der Burgstraße ein Parteibüro. Der Sachschaden beziffere sich „auf einige zehntausend Euro“. (kru)

