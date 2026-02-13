MENÜ
Bei einem mutmaßlichen Dieb in Freiberg sicherte die Polizei Gegenstände.
Bei einem mutmaßlichen Dieb in Freiberg sicherte die Polizei Gegenstände.
Freiberg
Freiberg: Mutmaßlicher Dieb gefasst
Von Farhad Salmanian
Flucht mit Paket? Die Polizei stellte nachts einen 39‑Jährigen. Bei ihm wurde mutmaßliches Diebesgut sichergestellt. Was bislang bekannt ist.

Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag einen mutmaßlichen Dieb in Freiberg gestellt und Diebesgut sichergestellt. Beamte bemerkten nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz in der Dammstraße einen 39‑Jährigen mit einem größeren Paket. Als er den Streifenwagen sah, rannte er davon, wurde aber gefasst. Bei ihm fanden die Beamten ein...
