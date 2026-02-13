Freiberg: Mutmaßlicher Dieb gefasst

Freiberg
Flucht mit Paket? Die Polizei stellte nachts einen 39‑Jährigen. Bei ihm wurde mutmaßliches Diebesgut sichergestellt. Was bislang bekannt ist.
Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag einen mutmaßlichen Dieb in Freiberg gestellt und Diebesgut sichergestellt. Beamte bemerkten nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz in der Dammstraße einen 39‑Jährigen mit einem größeren Paket. Als er den Streifenwagen sah, rannte er davon, wurde aber gefasst. Bei ihm fanden die Beamten ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.