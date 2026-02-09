MENÜ
In Freiberg hat die Polizei einen mutmaßlichen Fahrraddiebstahl verhindert.
In Freiberg hat die Polizei einen mutmaßlichen Fahrraddiebstahl verhindert. Bild: Symbolfoto: Rainer Fuhrmann
Freiberg
Freiberg: Mutmaßlicher Fahrraddieb auf frischer Tat gefasst
Von Farhad Salmanian
Mit gestohlenem E-Bike erwischt: In Freiberg stellt die Polizei einen Jugendlichen. Zuvor waren in einem Haus Kellerabteile aufgebrochen worden.

Beamte haben am Sonntagnachmittag in Freiberg einen mutmaßlichen Fahrraddieb auf frischer Tat gestellt. Das teilte die Polizei mit. Ein Anwohner hatte den 16‑Jährigen gemeldet, nachdem er in einem Mehrfamilienhaus einen unbekannten Jugendlichen sowie sechs aufgebrochene Kellerabteile festgestellt hatte. Zudem fehlte ein dort kurz zuvor...
