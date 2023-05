Freiberg: Nach Schmierereien auf Hauswänden ermittelt die Polizei

Nach Schmierereien in mehreren Straßenzügen in Freiberg in der Nacht zum Pfingstmontag laufen die Ermittlungen der Polizei noch. Das sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf Nachfrage von "Freie Presse". Bislang Unbekannte hatten zahlreiche Graffiti in den Farben Grün und Violett auf Häuserwände gesprüht. Fassaden in der Jungestraße,...