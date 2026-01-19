MENÜ
Am 31. Januar findet im BSZ „Julius Weisbach“ Freiberg eine Informationsveranstaltung zum neuen Bildungsgang statt.
Am 31. Januar findet im BSZ „Julius Weisbach“ Freiberg eine Informationsveranstaltung zum neuen Bildungsgang statt. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Freiberg
Freiberg: Neuer Bildungsgang öffnet Türen zur Technik-Hochschulreife
Von Holk Dohle
Das BSZ „Julius Weisbach“ Freiberg bietet ab August den Bildungsgang „KomZuMint“ an. Die Kooperation mit der TU Bergakademie sorgt für praxisorientierte Lernphasen.

Das Berufliche Schulzentrum (BSZ) „Julius Weisbach“ Freiberg startet im kommenden Schuljahr wieder den Bildungsgang „KomZuMint“ für den Mint-Bereich. Angesprochen sind Absolventen mit Realschulabschluss oder vergleichbarem Abschluss sowie junge Berufstätige. Eine Altersgrenze bestehe nicht.
Mehr Artikel