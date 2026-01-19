Freiberg: Neuer Bildungsgang öffnet Türen zur Technik-Hochschulreife

Das BSZ „Julius Weisbach“ Freiberg bietet ab August den Bildungsgang „KomZuMint“ an. Die Kooperation mit der TU Bergakademie sorgt für praxisorientierte Lernphasen.

Das Berufliche Schulzentrum (BSZ) „Julius Weisbach" Freiberg startet im kommenden Schuljahr wieder den Bildungsgang „KomZuMint" für den Mint-Bereich. Angesprochen sind Absolventen mit Realschulabschluss oder vergleichbarem Abschluss sowie junge Berufstätige. Eine Altersgrenze bestehe nicht.