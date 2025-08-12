Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Amtsgericht Freiberg hat seinen Sitz an der Heinrich-Heine-Straße in Freiberg. Bild: Eckardt Mildner
Das Amtsgericht Freiberg hat seinen Sitz an der Heinrich-Heine-Straße in Freiberg. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Freiberg: Neunjährige zu pornografischen Selfies gedrängt
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Vor dem Amtsgericht Freiberg muss sich ein 47-Jähriger wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes verantworten. Er braucht jetzt einen Verteidiger.

Vor dem Amtsgericht Freiberg muss sich ein 47-Jähriger wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes verantworten. Laut Anklage hat er in einem Internet-Chat eine Neunjährige dazu gebracht, ihm pornografische Selfies zu senden. Zudem soll er dem Kind übertrieben freizügige Fotos von sich geschickt haben. Der ledige Mann räumte die Vorwürfe ein;...
