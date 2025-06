Freiberg: Nobelpreisträger für Chemie hält Vortrag

Prof. Dr. Jean-Marie Lehn ist am 25. Juni in der Universitätsbibliothek der TU Bergakademie zu Gast

Freiberg.

Prof. Dr. Jean-Marie Lehn, Nobelpreisträger für Chemie, hält am Mittwoch, 25. Juni, 15 Uhr in der Universitätsbibliothek der TU Bergakademie einen öffentlichen Vortrag. Sein Thema beschäftigt sich mit der Bildung konstitutioneller dynamischer Netzwerke und ihrer Reaktion auf physikalische oder chemische Stimuli, insbesondere bei zunehmender Ordnung der gebildeten Strukturen. Prof. Lehn erhielt 1987 mit Donald J. Cram und Charles J. Pedersen den Nobelpreis für Chemie für seine Arbeiten zur molekularen Erkennung und der Entwicklung der supramolekularen Chemie – also der Chemie nicht-kovalenter Wechselwirkungen. Seither gilt er als einer der Vordenker auf dem Weg zu selbstorganisierenden und intelligenten Molekülsystemen. (fp)