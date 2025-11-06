Freiberg, Oederan, Eppendorf: Gemeinsames Erinnern an die Opfer der Reichspogromnacht

In Freiberg werden Stolpersteine geputzt. In Oederan gibt es eine Lesung aus den Aufzeichnungen einer Holocaust-Überlebenden. Was wo geplant ist.

Die Freiberger Gruppe „Mitlaufgelegenheit Freiberg“ sowie das Demokratiebündnis „Freiberg für alle“ veranstalten am Sonntag, 9. November in Freiberg in Erinnerung an die Pogrome durch die Nationalsozialisten im November 1938 eine Gedenkaktion. Ab 16.45 Uhr werden von den Paten Stolpersteine in der Stadt geputzt. Für 17.30 Uhr wird an... Die Freiberger Gruppe „Mitlaufgelegenheit Freiberg“ sowie das Demokratiebündnis „Freiberg für alle“ veranstalten am Sonntag, 9. November in Freiberg in Erinnerung an die Pogrome durch die Nationalsozialisten im November 1938 eine Gedenkaktion. Ab 16.45 Uhr werden von den Paten Stolpersteine in der Stadt geputzt. Für 17.30 Uhr wird an...