In Freiberg erinnern Stolpersteine auch an Gitta Braun und Celestine Silberstein.
In Freiberg erinnern Stolpersteine auch an Gitta Braun und Celestine Silberstein. Bild: Paula Scharf/Archiv
Freiberg
Freiberg, Oederan, Eppendorf: Gemeinsames Erinnern an die Opfer der Reichspogromnacht
Redakteur
Von Lutz Kirchner
In Freiberg werden Stolpersteine geputzt. In Oederan gibt es eine Lesung aus den Aufzeichnungen einer Holocaust-Überlebenden. Was wo geplant ist.

Die Freiberger Gruppe „Mitlaufgelegenheit Freiberg“ sowie das Demokratiebündnis „Freiberg für alle“ veranstalten am Sonntag, 9. November in Freiberg in Erinnerung an die Pogrome durch die Nationalsozialisten im November 1938 eine Gedenkaktion. Ab 16.45 Uhr werden von den Paten Stolpersteine in der Stadt geputzt. Für 17.30 Uhr wird an...
