Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Marcel Schlenkrich
Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Freiberg: „Pink Petticoats“ feiern im Tivoli 30 Jahre Tanzfreude
Redakteur
Von Marcel Schlenkrich, Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine wilde Tanzshow im Tivoli Freiberg im Stil der 50er- und 60er-Jahre: Die „Pink Petticoats“ feierten ihr Jubiläum.

Mit Tusch und Hüftschwung haben „The Pink Petticoats“ ihren 30. Geburtstag im Tivoli Freiberg: Mehr als 400 Gäste, „Lesly‘s Dynamite“ und „Casino and the Gamblers“ im Saal, DJ „Manu Tanzratte“ im Chillout – und ein großer Auftritt der „Pinks“ selbst. Unter den Gratulanten waren ehemalige Mitglieder und Gründer Sven...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
19:45 Uhr
1 min.
Warnung: Gaswolke über Aschaffenburg
In Aschaffenburg läuft ein größerer Feuerwehreinsatz.
Durch einen Störfall in einem Betrieb in der unterfränkischen Gemeinde Mainaschaff ist eine Gaswolke freigesetzt worden. Diese zieht auch über das Stadtgebiet von Aschaffenburg. Die...
20.09.2025
2 min.
Stahlzeit 2026 im Freiberger Tivoli? Rammstein-Tribute verhandelt – Termin offen
Stimmung beim „Stahlzeit“-Konzert im Januar im Tivoli. Gibt es 2026 wieder einen Auftritt?
Seit Jahren lockt die Rammstein-Coverband Stahlzeit das Publikum ins Freiberger Konzert- und Ballhaus Tivoli. Für die Saison 2025/26 wurde bislang kein Termin angekündigt.
Heike Hubricht
19:38 Uhr
3 min.
Plauener erinnern an den 7. Oktober 1989 – Ex-Minister Hubertus Heil mahnt: „Demokratie ist nichts, was sich automatisch vererbt“
Plauener entzünden Kerzen an der Lutherkirche.
Der 7. Oktober 1989 zählt zu einem der bedeutendsten Tage der Stadtgeschichte. 36 Jahre nach der entscheidenden Großdemonstration hat Bürgermeister Tobias Kämpf nun ein besonderes Erinnerungsstück präsentiert.
Claudia Bodenschatz
18.09.2025
4 min.
„Ich wollte mal etwas Neues machen“: Dieter „Maschine“ Birr eröffnet Tour im Freiberger Tivoli
Dieter „Maschine“ Birr (r.), hier mit Kai Suttner vom Freiberger Tivoli, bei der Pressekonferenz in Freiberg.
Im Tivoli Freiberg startet Dieter „Maschine“ Birr am 26. und 27. September seine Tour mit Streichquintett. Keimzeit folgt am 20. Dezember mit „30 Jahre Primeln und Elefanten“. Und das ist nicht alles.
Heike Hubricht
Mehr Artikel