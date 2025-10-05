Freiberg: „Pink Petticoats“ feiern im Tivoli 30 Jahre Tanzfreude

Eine wilde Tanzshow im Tivoli Freiberg im Stil der 50er- und 60er-Jahre: Die „Pink Petticoats“ feierten ihr Jubiläum.

Mit Tusch und Hüftschwung haben „The Pink Petticoats“ ihren 30. Geburtstag im Tivoli Freiberg: Mehr als 400 Gäste, „Lesly‘s Dynamite“ und „Casino and the Gamblers“ im Saal, DJ „Manu Tanzratte“ im Chillout – und ein großer Auftritt der „Pinks“ selbst. Unter den Gratulanten waren ehemalige Mitglieder und Gründer Sven...