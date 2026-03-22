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Die Polizei hat bei einer Kontrolle Drogen sicher gestellt.
Die Polizei hat bei einer Kontrolle Drogen sicher gestellt. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Polizei hat bei einer Kontrolle Drogen sicher gestellt.
Die Polizei hat bei einer Kontrolle Drogen sicher gestellt. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Freiberg
Freiberg: Polizei erwischt 18-Jährigen mit Messer und Drogen
Redakteur
Von Ute George
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Kein Feuerwerk, dafür Drogen: Polizei entdeckt bei Kontrolle in Freiberg mehr als erwartet.

Zur Dresdner Straße musste die Polizei in der Nacht zum Sonntag ausrücken, weil Jugendliche dort angeblich Böller gezündet haben. Die Beamten trafen in der Peter-Schmohl-Straße eine größere Gruppe an und kontrollierte sie. Bei den sieben Männern und Frauen zwischen 17 und 23 Jahren fanden die Polizisten zwar keine Feuerwerkskörper, dafür...
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