Freiberg: Polizei erwischt 18-Jährigen mit Messer und Drogen

Freiberg
Kein Feuerwerk, dafür Drogen: Polizei entdeckt bei Kontrolle in Freiberg mehr als erwartet.
Zur Dresdner Straße musste die Polizei in der Nacht zum Sonntag ausrücken, weil Jugendliche dort angeblich Böller gezündet haben. Die Beamten trafen in der Peter-Schmohl-Straße eine größere Gruppe an und kontrollierte sie. Bei den sieben Männern und Frauen zwischen 17 und 23 Jahren fanden die Polizisten zwar keine Feuerwerkskörper, dafür...
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