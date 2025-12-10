MENÜ
Der mutmaßliche Täter wurde beobachtet, wie er sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machte.
Freiberg
Freiberg: Polizei stellt Zigarettendieb auf frischer Tat
Redakteur
Von Holk Dohle
Ein Zeuge hatte den mutmaßlichen Täter beobachtet, wie er sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machte und die Polizei verständigt. Was dann geschah.

Einen mutmaßlichen Zigarettendieb hat die Polizei in Freiberg auf frischer Tat gestellt. Ein Zeuge hat am Dienstag in der Wasserturmstraße beobachtet, wie ein Mann sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machte und die Polizei verständigt. Die Beamten stellten wenig später einen 33-jährigen Deutschen. Er steht im Verdacht, den Automaten...
