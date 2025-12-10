Freiberg: Polizei stellt Zigarettendieb auf frischer Tat

Ein Zeuge hatte den mutmaßlichen Täter beobachtet, wie er sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machte und die Polizei verständigt. Was dann geschah.

Einen mutmaßlichen Zigarettendieb hat die Polizei in Freiberg auf frischer Tat gestellt. Ein Zeuge hat am Dienstag in der Wasserturmstraße beobachtet, wie ein Mann sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machte und die Polizei verständigt. Die Beamten stellten wenig später einen 33-jährigen Deutschen. Er steht im Verdacht, den Automaten...