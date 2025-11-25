Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nach einem Unfall am 17. November auf der B 173 in Freiberg sucht die Polizei weiter Zeugen.
Bild: Haertel
Nach einem Unfall am 17. November auf der B 173 in Freiberg sucht die Polizei weiter Zeugen.
Nach einem Unfall am 17. November auf der B 173 in Freiberg sucht die Polizei weiter Zeugen. Bild: Haertel
Freiberg
Freiberg: Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit weißem Auto
Redakteur
Von Heike Hubricht
Eine 57-jährige Fußgängerin wurde am 17. November an der Kreuzung Hornstraße/Donatsring von einem abbiegenden Auto erfasst und leicht verletzt.

Die Polizei Freiberg sucht nach einem Unfall am 17. November weiter Zeugen. Eine 57-jährige Fußgängerin hatte an jenem Montag gegen 18 Uhr bei Grün die Hornstraße (B 173) überquert, als ein unbekannter weißer Pkw vom Donatsring einbog und sie touchierte. Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt, der Wagen fuhr laut Polizei weiter. Auf...
