Eine 51-Jährige hat offenbar angetrunken auf einem Fahrrad einen Unfall verursacht.
Eine 51-Jährige hat offenbar angetrunken auf einem Fahrrad einen Unfall verursacht. Bild: Sina Schuldt/dpa
Freiberg
Freiberg: Radfahrerin fährt angetrunken bei Rot – Zusammenstoß mit Auto
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Eine 51-Jährige musste nach einem Unfall „pusten“. Bei ihr wurden 1,12 Promille Alkohol in der Atemluft gemesen.

Freiberg.

Eine Radfahrerin hat am Dienstagabend in Freiberg offenbar unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht, bei dem sie selber leicht verletzt worden ist. Laut Polizei kreuzte die 51-Jährige gegen 18.15 Uhr offenbar bei Rot im Bereich der Fußgängerampel auf Höhe der Johann-Sebastian-Bach-Straße die Beethovenstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem bei Grün die Beethovenstraße in Richtung Leipziger Straße fahrenden Skoda, der von einer 47-Jährigen gelenkt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Die Fahrradfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Zudem stand sie offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 1,12 Promille. Sie musste zur Blutentnahme. (kru)

