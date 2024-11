Freiberg: Rettungshubschrauber landet mitten in der Stadt

Die Landung auf der Frauensteiner Straße sorgte für Aufsehen. Die Feuerwehr sicherte den Landeplatz ab. Was war der Anlass für den Einsatz?

Die Landung eines Rettungshubschraubers hat am Sonntagvormittag in Freiberg für Aufsehen gesorgt. Der Hubschrauber vom Typ H 135 der DRF Luftrettung landete mitten auf der Frauensteiner Straße in Höhe der Zufahrt zum Netto-Markt. Anlass für den Einsatz war eine Frau, die sich schwere Verbrühungen zugezogen hatte. Eine Notärztin der...