Wegen Bauarbeiten an einem Wohngebäude wird der Rote Weg am 8. November voll gesperrt.
Wegen Bauarbeiten an einem Wohngebäude wird der Rote Weg am 8. November voll gesperrt.
Freiberg
Freiberg: Roter Weg am Samstag voll gesperrt
Redakteur
Von Heike Hubricht
Die Straße zwischen der Freiberger Innenstadt und dem Bahnhof kann am 8. November nicht befahren werden.

Achtung Autofahrer: Aufgrund von Bauarbeiten an einem Wohngebäude wird der derzeit halbseitig gesperrte Rote Weg in Freiberg am Samstag, 8. November, voll gesperrt. Das teilte ein Mitarbeiter des ausführenden Bauunternehmens mit. Auf Nachfrage der „Freien Presse“ bestätigte eine Stadtsprecherin die eintägige Vollsperrung der Straße am...
