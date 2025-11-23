Freiberg: Seniorin bei Ausparkunfall am Ostbahnhof leicht verletzt

Eine 81-jährige Seniorin in Freiberg erlitt bei einem Unfall am Samstag leichte Verletzungen.

Eine 81-jährige Fußgängerin ist am Samstagmittag auf dem Parkplatz am Ostbahnhof in Freiberg bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Sonntagvormittag mit. Demnach wollte eine 66-jährige Autofahrerin gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz mit ihrem Ford rückwärts aus einer Parklücke...