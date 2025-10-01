Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Eckardt Mildner
Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Freiberg: Sicherheitstag mit praktischen Übungen und Musik
Von Heike Hubricht, Eckardt Mildner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Sicherheitstag am Mittwochnachmittag in der Freiberger Nikolaikirche bot ein Programm, das gleichermaßen hilfreich und unterhaltsam war.

Wie kann man einen Angreifer abwehren? Zum dritten Sicherheitstag am Mittwoch in der Freiberger Nikolaikirche konnten die mehr als 150 Gäste Selbstverteidigungsübungen ausprobieren. Auf dem Foto Ordnungsamtsleiterin Jana Lützner (M.), Sebastian Franke und Frances Geißler vom Stadtordnungsdienst sowie Roy Schlesinger (r.), Mitglied der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
2 min.
Freibergs Altstadt wird zum Laufsteg für Regenschirme – und wo bekommt man einen Hingucker?
 8 Bilder
Schülerin Amelie Kreller sagt: „Ich habe mir am Morgen einen Schirm aus dem Schirmständer in unserem Hotel geschnappt und bin zum Gymnasium gelaufen. Das war eine große Hilfe“.
Die historische Freiberger Altstadt wird bei Dauerregen zum Laufsteg für Regenschirme.
Heike Hubricht, Eckardt Mildner
23.09.2025
2 min.
Präventionstag gegen Betrüger in der Freiberger Nikolaikirche
Ob am Telefon oder am PC: Trickbetrüger nutzen viele Möglichkeiten.
Trickbetrug erkennen und abwehren: Der Sicherheitstag klärt auf. Denn verborgene Gefahren lauern überall.
Babette Philipp
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel