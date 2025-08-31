Freiberg singt: Chöre verwandeln Burgstraße in eine Klangmeile

Freiberg
Freiberg zeigte sich am Sonntag von seiner musikalischen Seite. Rund zweihundert Sängerinnen und Sänger verwandelten den Schlosshof in eine Konzertarena.
Bei strahlendem Sonnenschein verwandelte sich am Sonntag die Freiberger Burgstraße in eine musikalische Flaniermeile. Chöre aus der Region stimmten mit kleinen Straßenkonzerten auf das Konzert „Freiberg singt“ im Hof von Schloss Freudenstein ein. An verschiedenen Standorten, vom Rathaus bis zum Schlossplatz, verzauberten sie die Fußgänger...
