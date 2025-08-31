Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Konzert „Freiberg singt“ begann mit Gesang auf der Burgstraße.
Das Konzert „Freiberg singt“ begann mit Gesang auf der Burgstraße. Bild: Mathias Herrmann
Das Konzert „Freiberg singt“ begann mit Gesang auf der Burgstraße.
Das Konzert „Freiberg singt“ begann mit Gesang auf der Burgstraße. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Freiberg singt: Chöre verwandeln Burgstraße in eine Klangmeile
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Freiberg zeigte sich am Sonntag von seiner musikalischen Seite. Rund zweihundert Sängerinnen und Sänger verwandelten den Schlosshof in eine Konzertarena.

Bei strahlendem Sonnenschein verwandelte sich am Sonntag die Freiberger Burgstraße in eine musikalische Flaniermeile. Chöre aus der Region stimmten mit kleinen Straßenkonzerten auf das Konzert „Freiberg singt“ im Hof von Schloss Freudenstein ein. An verschiedenen Standorten, vom Rathaus bis zum Schlossplatz, verzauberten sie die Fußgänger...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
15:40 Uhr
3 min.
Eigene Intim-Fotos bei Google? Klägerin will Grundsatzurteil
Hunderte Suchergebnisse zu den privaten Aufnahmen hat Google bereits gelöscht. (Symbolbild)
Kriminelle stehlen Sex-Aufnahmen eines Ehepaars. Immer wieder tauchen die Bilder im Internet auf - auch bei Google-Suchen. Inwieweit kann der Konzern dafür in die Verantwortung genommen werden?
15:39 Uhr
1 min.
Mülsen: Mann mit Alkohol am Steuer erwischt
52-Jähriger in Mülsen von Polizei gestoppt.
Betrunken und ohne Führerschein unterwegs: In der Schulstraße stoppte die Polizei am Montagabend einen 52-jährigen Motorrollerfahrer.
Sophia Kunkel
03.08.2025
4 min.
Eine Fiesta im Freiberger Schlosshof: Semino Rossi verzaubert das Publikum
Semino Rossi begeisterte am Samstagabend auf der Bühne im Schloss Freudenstein.
Der österreichische Schlagersänger Semino Rossi begeisterte zu den Freiberger Sommernächten das Publikum. Das Konzert war eine musikalische Weltreise und Zeitreise durch sein bewegtes Leben.
Mathias Herrmann
31.07.2025
4 min.
Chorklänge aus drei Jahrhunderten: Brand-Erbisdorf singt sich in die Herzen
Kantor Matthias Aßmann findet, dass Kirchenlieder ins Leben der Menschen passen müssen.
„Wir bräuchten mehr Tenöre,“ sagt Kantor Aßmann in Brand-Erbisdorf. Die Freude an der Musik überwiegt und füllt die Kirche mit Leben. Die 100jährige Chorgeschichte ist voller Herausforderungen.
Mathias Herrmann
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel