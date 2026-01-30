MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Skoda und ein BMW stießen in der Käthe-Kollwitz-Straße zusammen.
Ein Skoda und ein BMW stießen in der Käthe-Kollwitz-Straße zusammen. Bild: Marcel Schlenkrich
Die Käthe-Kollwitz-Straße musste voll gesperrt werden.
Die Käthe-Kollwitz-Straße musste voll gesperrt werden. Bild: Marcel Schlenkrich
In dieser Kurve kam es zu dem Zusammenstoß.
In dieser Kurve kam es zu dem Zusammenstoß. Bild: Marcel Schlenkrich
Ein Skoda und ein BMW stießen in der Käthe-Kollwitz-Straße zusammen.
Ein Skoda und ein BMW stießen in der Käthe-Kollwitz-Straße zusammen. Bild: Marcel Schlenkrich
Die Käthe-Kollwitz-Straße musste voll gesperrt werden.
Die Käthe-Kollwitz-Straße musste voll gesperrt werden. Bild: Marcel Schlenkrich
In dieser Kurve kam es zu dem Zusammenstoß.
In dieser Kurve kam es zu dem Zusammenstoß. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Freiberg: Skoda schlittert auf Gegenfahrbahn
Von Marcel Schlenkrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Fahrzeuge stießen am Donnerstagabend in der Käthe-Kollwitz-Straße zusammen. Was war da los?

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Freiberg musste die Käthe-Kollwitz-Straße für längere Zeit voll gesperrt werden. Gegen 19.10 Uhr war eine Skoda-Fahrerin auf der besagten Straße unterwegs und kam bei winterlichen Verhältnissen in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte das Fahrzeug mit dem BMW, an...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.11.2025
1 min.
Eine Verletzte bei Kreuzungsunfall in Freiberg
Bei einem Kreuzungsunfall in Freiberg ist eine Autofahrerin verletzt worden.
Auf der Käthe-Kollwitz-Straße musste eine Autofahrerin von der Feuerwehr aus einem Unfallwagen befreit werden.
Marcel Schlenkrich
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
28.12.2025
1 min.
Blitzeis in Freiberg - Unfall im Münzbachtal
Im Freiberger Münzbachtal kam es zu einem Unfall.
Am Samstagabend sorgten zugefrorene Straßen für gefährliche Situationen.
Marcel Schlenkrich
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
06:30 Uhr
1 min.
Altgeringswalde: Elektro-Mini rutscht auf B 176 in Straßengraben
Der E-Mini landete auf der B 176 im Straßengraben.
Auf schneeglatter Fahrbahn geriet am Donnerstagabend ein Elektro-Mini ins Schleudern und landete im Straßengraben.
Dietmar Thomas
06:30 Uhr
6 min.
Phil Collins mit 75: "Sehen, ob da noch Musik in mir steckt"
Phil Collins will "ein bisschen herumprobieren und sehen, ob da noch Musik in mir steckt". (Archivbild)
Fast vier Jahre nach seinem Bühnenabschied gibt es ein neues Lebenszeichen von Phil Collins. Vor seinem 75. Geburtstag spricht er über seinen Gesundheitszustand - und die Möglichkeit neuer Musik.
Philip Dethlefs, dpa
Mehr Artikel