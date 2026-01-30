Freiberg: Skoda schlittert auf Gegenfahrbahn

Freiberg
Zwei Fahrzeuge stießen am Donnerstagabend in der Käthe-Kollwitz-Straße zusammen. Was war da los?
Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Freiberg musste die Käthe-Kollwitz-Straße für längere Zeit voll gesperrt werden. Gegen 19.10 Uhr war eine Skoda-Fahrerin auf der besagten Straße unterwegs und kam bei winterlichen Verhältnissen in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte das Fahrzeug mit dem BMW, an...
