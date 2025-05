Freiberg: So sieht der neue Erlebnisspielplatz auf dem Seilerberg aus

In Freiberg gibt es einen neuen Treffpunkt für Kinder. Der Erlebnisspielplatz bietet vielfältige Spielmöglichkeiten. Was macht die Anlage besonders?

Der Erlebnisspielplatz Seilerberg ist am Samstag in Freiberg eingeweiht worden. Ein Stelzenhaus mit schlauchförmiger Rutsche und zwei Schaukeln, Kletterparcours, Matschstrecke, doppelte Seilbahn sowie Sitz- und Liegeplätze gehören zu der Anlage am Siedlerweg. Robert Schmidt schaute mit seinem Sohn Hannes (4) vorbei. „Der Bedarf war da“, so...