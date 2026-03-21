Freiberg: Stadtwerke übergeben Feuerwehr neues Gasmessgerät

Stadtwerke Freiberg übergeben der Feuerwehr ein neues Messgerät zur Methanmessung. Es ersetzt ein defektes Altgerät und hilft, Explosionsgefahr in Kellern und Schächten schnell einzuschätzen.

Die Feuerwehr der Stadt hat ein neues Messgerät erhalten, um bei Gasgeruch schneller Gefahren einschätzen zu können, wie die Stadtwerke mitteilten. Das Gerät misst Methan in der Umgebungsluft und warnt bei gefährlichen Konzentrationen mit optischen und akustischen Signalen. Es kommt unter anderem bei Gasgeruch, der Lokalisierung beschädigter...