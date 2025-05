Freiberg: Startgelder von Turnier kommen Tierpark zugute

Nach dem vierten SWG-Volleyballturnier gingen die Startgelder an den Freiberger Tierpark.

Eine Spende in Höhe von 1100 Euro hat die Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg (SWG) jetzt an den Tierpark Freiberg übergeben. Dabei handelt es sich um die Startgelder des vierten SWG-Volleyballturniers am 12. April in der Heubner-Sporthalle. Im Finale konnten die SWG-Blockbuster das Team der Stadtverwaltung knapp bezwingen.