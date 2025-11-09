Freiberg sucht den Stadtmeister im „Mensch ärgere dich nicht“

52 Teilnehmer sind am Sonntag zur offiziellen ersten Stadtmeisterschaft gegeneinander angetreten.

Bei der ersten Stadtmeisterschaft im „Mensch ärgere dich nicht“, haben am Sonntag im Freiberger „Tivoli“ 52 Teilnehmer mitgespielt. Jüngster Spieler war Felix Mader, 5 Jahre, älteste Teilnehmerin die 86-jährige Brigitte Wehner. Gespielt wurden nach den offiziellen Regeln mit wechselnden Gegnern zunächst um den Einzug ins Halbfinale...