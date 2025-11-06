Freiberg sucht erstmals seinen Stadtmeister: Wer ärgert sich am besten?

Am Sonntag startet die erste Stadtmeisterschaft Freibergs „Mensch ärgere dich nicht“. Dem Sieger winkt die Teilnahme an den Landesmeisterschaften. Das müssen Interessenten wissen.

Am Sonntag wird das „Tivoli“ zur Arena für Strategen und Pechvögel: Die 1. Freiberger Stadtmeisterschaft im „Mensch ärgere dich nicht“ steht vor der Tür. Erstmals wird in Freiberg ein offizieller Stadtmeister in dem beliebten Spielklassiker ermittelt. Beginn ist 13 Uhr im Haus an der Külzstraße in Freiberg.