Strategie und Würfelglück sind gefragt zur Freiberger Stadtmeisterschaft im „Mensch ärgere dich nicht“ (Symbolbild).
Strategie und Würfelglück sind gefragt zur Freiberger Stadtmeisterschaft im „Mensch ärgere dich nicht“ (Symbolbild). Bild: Matthias Merz/dpa
Freiberg
Freiberg sucht erstmals seinen Stadtmeister: Wer ärgert sich am besten?
Von Mathias Herrmann
Am Sonntag startet die erste Stadtmeisterschaft Freibergs „Mensch ärgere dich nicht“. Dem Sieger winkt die Teilnahme an den Landesmeisterschaften. Das müssen Interessenten wissen.

Am Sonntag wird das „Tivoli“ zur Arena für Strategen und Pechvögel: Die 1. Freiberger Stadtmeisterschaft im „Mensch ärgere dich nicht“ steht vor der Tür. Erstmals wird in Freiberg ein offizieller Stadtmeister in dem beliebten Spielklassiker ermittelt. Beginn ist 13 Uhr im Haus an der Külzstraße in Freiberg.
