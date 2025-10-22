Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die feierliche Immatrikulation fand in der Alten Mensa statt. Bild: Andreas Hiekel
Die feierliche Immatrikulation fand in der Alten Mensa statt. Bild: Andreas Hiekel
Freiberg
Freiberg: TU Bergakademie begrüßt 1500 Erstsemester
Von Freie Presse
Mit der Immatrikulationsfeier begrüßte die TU Bergakademie Freiberg ihre neuen Studentinnen und Studenten. Zum ersten Mal nahm die neue Rektorin Professorin Jutta Emes die Immatrikulation vor.

Freiberg.

Die TU Bergakademie Freiberg ist mit rund 1500 Erstsemestern ins Wintersemester gestartet. Zum ersten Mal nahm die neue TUBAF-Rektorin Professorin Jutta Emes die feierliche Immatrikulation der Studierenden vor. „Wir freuen uns, dass Sie hier sind. An der TUBAF forschen wir an digitalen Technologien für den verantwortungsvollen Umgang mit Rohstoffen und Ressourcen, an innovativen Werkstoffen und dem Energiesystem der Zukunft“, begrüßte sie die Erstsemester.

Zu den beliebtesten Fächern zählen laut Bergakademie unter anderem die Bachelor-Studiengänge Geoingenieurwesen und Geologie/Mineralogie, Chemie, Space Resources und Betriebswirtschaftslehre sowie die Master-Programme Advanced Materials Analysis und Computational Materials Science. Stellvertretend für alle Neuimmatrikulierten trugen sich bei der Akademischen Feier sechs Studentinnen und Studenten aus den sechs Fakultäten in das Matrikelbuch der TU Bergakademie Freiberg persönlich ein. Auch Preis und Stipendien für Studierende wurden vergeben.

Der Anteil internationaler Einschreibungen an der Universität ist weiterhin hoch; er liegt bei etwas über 50 Prozent, teilte die Bergakademie mit. Bis zum 1. November sind weitere Einschreibungen möglich. (fp)

