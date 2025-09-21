Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Großwerbung von Christian Pudack an der Halsbrücker Straße in Freiberg wurde beschmiert.
Die Großwerbung von Christian Pudack an der Halsbrücker Straße in Freiberg wurde beschmiert.
Freiberg
Freiberg: Unbekannte beschmieren Plakate von OB-Bewerber
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehrere Wahlplakate des Freiberger OB-Kandidaten Christian Pudack wurden beschädigt. Die Polizei ermittelt.

Bislang unbekannte Täter haben mehrere Wahlplakate des Freiberger OB-Kandidaten Christian Pudack (nominiert von Grünen, SPD, Linken und Freiberg für alle) beschmiert. Betroffen ist auch ein großformatiges Werbebanner des Bewerbers an der Halsbrücker Straße kurz vor dem Ortsausgang. Das wurde am Sonntagvormittag bekannt. Wie ein Sprecher der...
13:02 Uhr
4 min.
Der breite Start der E-Patientenakten hakt
Ein Teil der Praxen kann noch die ePA noch nicht nutzen. (Archivbild)
In wenigen Tagen müssen Ärztinnen und Ärzte Befunddaten für ihre Patienten auch in digitale Akten laden – so ist es eigentlich vorgeschrieben. Doch ein Teil der Praxen muss noch auf Software warten.
Sascha Meyer, dpa
22.09.2025
4 min.
Selina Freitag aus dem Erzgebirge über Kreuzbandrisse: „Wenn sich nichts ändert, gehen uns bald die Springerinnen aus“
Für Eva Pinkelnig ist die Olympiasaison beendet, bevor sie begonnen hat. Selina Freitag (r.) übt Kritik.
Nach schweren Stürzen in der Sommer-Grand-Prix-Serie wackeln die neuen Anzugregeln bereits wieder.
Thomas Prenzel
22.09.2025
3 min.
Temperatursturz in Sachsen: Kommt nach dem Schmuddelwetter der goldene Oktober?
Dürfen sich die Sachsen nun nach dem nass-kalten Wetter auf einen sonnigen Oktober freuen?
Eben noch Hitze, plötzlich Temperatursturz: Die neue Woche begann in Sachsen kühl. Ist Besserung in Sicht?
Patrick Hyslop
22.09.2025
2 min.
Die dunkle Seite des OB-Wahlkampfs in Freiberg: Drohungen und Sachbeschädigungen
Beschmiert: Ein verunstaltetes Großplakat zur Wahl des Oberbürgermeisters in Freiberg.
In der Silberstadt sind Dutzende Wahlplakate verunstaltet oder gestohlen worden. Der Polizei liegen vier Anzeigen vor. Drei davon kommen von einer Partei.
Steffen Jankowski
19.09.2025
5 min.
Freiberger Wahlplakate: Das sagt ein Experte
Fünf Kandidaten stellen sich am 28. September zur Oberbürgermeisterwahl in Freiberg – und werben in der Bergstadt mit Wahlplakaten.
Spannung im Freiberger Wahlkampf: Fünf Kandidaten ringen um die Gunst der Bürger. Doch was erzählen ihre Wahlplakate? Ein Experte hat genau hingeschaut.
Heike Hubricht
13:01 Uhr
2 min.
Rangnick weiter im Krankenhaus: Kader-Verkündung ohne Chef
Ralf Rangick muss noch etwas im Krankenhaus bleiben. (Archivbild)
Österreichs Teamchef hat weiter gesundheitliche Probleme und verpasst deshalb einen Termin mit der Nationalmannschaft. Bei den nächsten Spielen soll Ralf Rangnick aber wieder dabei sein.
