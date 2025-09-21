Freiberg: Unbekannte beschmieren Plakate von OB-Bewerber

Freiberg
Mehrere Wahlplakate des Freiberger OB-Kandidaten Christian Pudack wurden beschädigt. Die Polizei ermittelt.
Bislang unbekannte Täter haben mehrere Wahlplakate des Freiberger OB-Kandidaten Christian Pudack (nominiert von Grünen, SPD, Linken und Freiberg für alle) beschmiert. Betroffen ist auch ein großformatiges Werbebanner des Bewerbers an der Halsbrücker Straße kurz vor dem Ortsausgang. Das wurde am Sonntagvormittag bekannt. Wie ein Sprecher der...
