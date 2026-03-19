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Bei Sonnenschein pflanzt Lysann Wanke, Leiterin der sozialen Betreuung im Pflegeheim „Am Wallgraben‘‘ in Sayda, gemeinsam mit Bewohner Lothar Schulz vor dem Rathaus Vergissmeinnicht ein.
Bei Sonnenschein pflanzt Lysann Wanke, Leiterin der sozialen Betreuung im Pflegeheim „Am Wallgraben‘‘ in Sayda, gemeinsam mit Bewohner Lothar Schulz vor dem Rathaus Vergissmeinnicht ein. Foto: Tim Fischer
Bei Sonnenschein pflanzt Lysann Wanke, Leiterin der sozialen Betreuung im Pflegeheim „Am Wallgraben‘‘ in Sayda, gemeinsam mit Bewohner Lothar Schulz vor dem Rathaus Vergissmeinnicht ein.
Bei Sonnenschein pflanzt Lysann Wanke, Leiterin der sozialen Betreuung im Pflegeheim „Am Wallgraben‘‘ in Sayda, gemeinsam mit Bewohner Lothar Schulz vor dem Rathaus Vergissmeinnicht ein. Foto: Tim Fischer
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Freiberg
Freiberg und Sayda: Vergissmeinnicht als Zeichen gegen ein Tabu
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
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Kleines Pflänzchen in der Hand, großes Thema im Kopf: In Sayda und Freiberg wurden Vergissmeinnicht gepflanzt, um das Thema Demenz sichtbar zu machen.

Ob in Weiß oder Blau, zart sind die Blütenblätter des Vergissmeinnicht. Sowohl das Mittelsächsische Theater in Freiberg als auch das Pflegeheim „Am Wallgraben“ in Sayda haben am Donnerstag ein Zeichen gegen die Tabuisierung von Demenz gesetzt. In beiden Orten wurden am Vormittag Blumenkästen und -kübel bepflanzt. Die Aktion ist Teil der...
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