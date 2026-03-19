Freiberg und Sayda: Vergissmeinnicht als Zeichen gegen ein Tabu

Kleines Pflänzchen in der Hand, großes Thema im Kopf: In Sayda und Freiberg wurden Vergissmeinnicht gepflanzt, um das Thema Demenz sichtbar zu machen.

Ob in Weiß oder Blau, zart sind die Blütenblätter des Vergissmeinnicht. Sowohl das Mittelsächsische Theater in Freiberg als auch das Pflegeheim „Am Wallgraben“ in Sayda haben am Donnerstag ein Zeichen gegen die Tabuisierung von Demenz gesetzt. In beiden Orten wurden am Vormittag Blumenkästen und -kübel bepflanzt. Die Aktion ist Teil der...